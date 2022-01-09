Антитела после COVID-19 оказались опасными

Антитела, которые появляются у переболевших COVID-19, оказались способны атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Об опасности антител рассказала группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе в журнале Journal of Translational Medicine.

Как выяснили ученые, через несколько месяцев после того, как человек выздоровел от коронавируса, у него отмечается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно и быть опасными.

Так, у 177 медицинских работников, которые перенесли инфекцию до появление вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

Ранее ученые Института исследований приматов в Геттингене (Германия) выяснили, что омикрон-вариант коронавируса устойчив к основным антителам. Исследователи показали, что антитела выздоровевших людей практически не ингибируют омикрон-вариант. Антитела после двух вакцинаций BioNTech-Pfizer также показали значительно сниженную эффективность.