Названо вызывающее наибольший риск заболеть COVID-19 повседневное занятие

Исследователи Института медицинской информатики в Великобитании назвали повседневное занятие, которое значительно увеличивает риск заразиться коронавирусной инфекцией в случаях, когда не действуют разного рода ограничения. Об этом сообщает «Медик Форум».

Исследование проводилось в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Врачи предупредили, что наибольший риск заболеть COVID-19 вызывает поход по магазинам за покупками как минимум один раз в неделю. Таким образом, возможность заразиться увеличивается более чем в 1,5 раза.

Чуть менее рискованным оказались занятия спортом, которые проводятся на открытом воздухе. Эксперты считают, что это связано с социальным фактором во время деятельности спортсменов, а не непосредственно с самими упражнениями. Также опасными оказались походы в заведения общепита и поездки на общественном транспорте.

Заведениями, посещение которых несло наименьшие риски заболеть, оказались парикмахерские, маникюрные салоны, а также салоны красоты. Также сообщается, что не нашлось «убедительных доказательств» повышения риска для здоровья в случае посещения кинотеатров, театров, концертов или спортивных мероприятий, которые проводятся в помещениях.

Ранее стало известно, что конспирологические теории вокруг COVID-19 возникли из-за того, что людям нужна простая версия объяснения происходящего. Об этом заявил главный научный сотрудник института социологии РАН, профессор кафедры коммуникационных технологий МГЛУ имени Мориса Тореза Александр Чумиков.