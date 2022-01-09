Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названо вызывающее наибольший риск заболеть COVID-19 повседневное занятие

Медики предупредили, что поход по магазинам увеличивает риск заразиться коронавирусом

Фото: Pixabay

Исследователи Института медицинской информатики в Великобитании назвали повседневное занятие, которое значительно увеличивает риск заразиться коронавирусной инфекцией в случаях, когда не действуют разного рода ограничения. Об этом сообщает «Медик Форум».

Исследование проводилось в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Врачи предупредили, что наибольший риск заболеть COVID-19 вызывает поход по магазинам за покупками как минимум один раз в неделю. Таким образом, возможность заразиться увеличивается более чем в 1,5 раза.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
00:00
«Этот вариант будет быстро распространяться» Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
«Этот вариант будет быстро распространяться»Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
23 декабря

Чуть менее рискованным оказались занятия спортом, которые проводятся на открытом воздухе. Эксперты считают, что это связано с социальным фактором во время деятельности спортсменов, а не непосредственно с самими упражнениями. Также опасными оказались походы в заведения общепита и поездки на общественном транспорте.

Заведениями, посещение которых несло наименьшие риски заболеть, оказались парикмахерские, маникюрные салоны, а также салоны красоты. Также сообщается, что не нашлось «убедительных доказательств» повышения риска для здоровья в случае посещения кинотеатров, театров, концертов или спортивных мероприятий, которые проводятся в помещениях.

Ранее стало известно, что конспирологические теории вокруг COVID-19 возникли из-за того, что людям нужна простая версия объяснения происходящего. Об этом заявил главный научный сотрудник института социологии РАН, профессор кафедры коммуникационных технологий МГЛУ имени Мориса Тореза Александр Чумиков.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стали известны детали новых санкций США против России из-за Украины
В Алма-Ате заработали супермаркеты с усиленной охраной
Власти Алма-Аты заявили о продолжающихся вспышках сопротивления
Участник «Машины времени» вспомнил легендарные московские бары
Названы продукты со «скрытым» сахаром
Названо вызывающее наибольший риск заболеть COVID-19 повседневное занятие
На Украине нашли выгоду в запуске «Северного потока-2»
«Аэрофлот» продлил отмену рейсов в Казахстан
Россиянам назвали способ сохранить деньги от кредиторов
Прилетевшая из Казахстана рассказала о «телах в каждом дворе»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter