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Названы возможные серьезные последствия легкого заболевания COVID-19

Ученые: при перенесенной легкой форме COVID-19 могут возникнуть серьезные последствия

Фото: Pixabay

Ученые провели исследование и выяснили, что даже перенесенная в легкой форме коронавирусная инфекция может иметь серьезные последствия для переболевшего, сообщает «Медик Форум».

«Долгосрочные последствия могут возникнуть не только при тяжелых формах заболевания COVID-19, это также касается среднетяжелых и легких форм», — рассказали специалисты.

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Среди возможных побочных эффектов эксперты называют уменьшение объема легких, ухудшение сопротивления дыхательных путей, возникновение проблем с работой сердца, тромбоз в венах ног, утолщение коры головного мозга, ухудшение почечных функций, а также нейрокогнитивные нарушения. Они также отметили, что омикрон-штамм коронавируса характеризуется высокой заразностью и призвали быть осторожнее.

Ранее специалисты американской академии дерматологической ассоциации рассказали, что зачастую, помимо привычных признаков коронавирусной инфекции — кашля, лихорадки, а также потери обоняния и вкуса, — у больных омикрон-штаммом проявляются другие разнообразные симптомы, включая один необычный.

Марина Совина
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