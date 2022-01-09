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Французский клуб нацелился на футболиста «Спартака»

«Марсель» заинтересован в трансфере Самуэля Жиго из «Спартака»

Фото: Alexander Stupnikov / FC "Spartak" / globallookpress.com

Французский «Марсель» нацелился на трансфер защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго. Об этом сообщает L’Equipe.

«Марсель» заинтересован в укреплении обороны в летнее трансферное окно. Помимо Жиго «провансальцы» также рассматривают приобретение Сеада Колашинаца из «Арсенала». Отмечается, что оба игрока могут оказаться в клубе бесплатно, будучи свободными агентами.

Контракт Жиго со «Спартаком» истекает в июне 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

28-летний Жиго в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.

Жиго перешел в «Спартак» в 2018 году. До этого игрок выступал в чемпионате Бельгии.

Николай Костюков
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