Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Врач назвал принципы безопасного бега для людей старше 50 лет

Врач Родригес: людям старше 50 лет следует увеличить время разминки перед пробежкой

Фото: Pixabay

Физиотерапевт и тренер по спортивной медицине, владелец компании Endurance Sports Physical Therapy and Performance Майкл Родригес назвал принципы безопасного бега для людей старше 50 лет. Его слова передает издание Next Avenue.

Материалы по теме:
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября

По словам врача, во время пробежки значительно (от двух до пяти раз) повышается нагрузка на коленный сустав, и это создает особые проблемы для бегунов старшего возраста. Чтобы снизить риск травмы, им следует увеличить время разминки перед пробежкой, считает Родригес. Он также порекомендовал медленнее наращивать километраж, сократить количество тренировок и выбирать для бега мягкие поверхности — например, тропинки.

Эксперт отметил необходимость отдыха: важно давать организму восстанавливаться, высыпаться и следить за рационом, уделяя особое внимание содержанию кальция и витамина D. Специалист также заявил, что людям с прогрессирующим остеоартрозом и бегунам, перенесшим операцию по замене коленного или тазобедренного сустава, следует переключиться на аэробные упражнения с низким или неинтенсивным воздействием. «Если симптомы появились недавно, то не следует это игнорировать — можно сделать много вещей, чтобы помочь», — отметил он.

Ранее британский врач-терапевт Рианна МакКлимонт назвала пять способов снизить риск сердечных заболеваний. По словам эксперта, следует сократить потребление насыщенных жиров, есть больше клетчатки, бросить курить, есть обработанные продукты и чаще заниматься спортом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Женеве состоялись предварительные переговоры по безопасности между РФ и США
В Казахстане заявили об участии людей с опытом в горячих точках в беспорядках
МИД опроверг противостояние правоохранителей Казахстана «мирным протестующим»
В Казахстане назвали срок окончания миссии ОДКБ
США отправят на зимнюю Олимпиаду первого небинарного спортсмена
В США раскрыли детали предварительных переговоров с Россией в Женеве
Врач назвал принципы безопасного бега для людей старше 50 лет
Лидеры стран ОДКБ обсудят меры по нормализации ситуации в Казахстане
Корейский рэпер рассказал об основных отличиях Москвы и Сеула
Украинские силовики открыли стрельбу из гранатометов в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter