В Россельхознадзоре рассказали о главной проблеме бюджетного питания

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что с 2017 года и до сих пор ведомство наблюдает значительное снижение доли небезопасной продукции по молоку, меду, кормам и рыбе, пишет «Российская газета».

Данкверт рассказал, что Россельхознадзор вместе с Минпросвещения и общественными организациями разработал механизмы, которые отслеживают закупки продуктов в школы, детские сады и больницы. Информационная система «Меркурий» контролирует количество используемого сырья и производимых из них продуктов, а результаты лабораторных исследований отражает «Веста».

Руководитель ведомства отметил, что систему «Веста» используют все ветеринарные лаборатории. На данный момент около 70 миллионов лабораторных исследований доступны для просмотра в электронном виде. Данкверт также рассказал о главной проблеме бюджетного питания.

«Это способствует очищению рынка от недобросовестных игроков, но остаются вопросы к самой системе бюджетных закупок, главным ориентиром которой является низкая цена, без учета четких критериев к качеству и безопасности продуктов», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российским школьникам предложат шведский стол. Министр просвещения России Сергей Кравцов допустил, что такая система появится в российских учебных заведениях.