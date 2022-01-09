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В Китае назвали продлевающий жизнь напиток

Китайские ученые доказали положительный эффект зеленого чая в продлении жизни

Фото: Kham / Reuters

Китайские ученые провели исследование и доказали положительный эффект зеленого чая на сердечно-сосудистую систему. Поскольку заболевания сердца и сосудов являются наиболее частой причиной смерти в мире, чай назвали напитком, продлевающим жизнь. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

В исследовании в Китае приняли участие более 100 тысяч человек. Одна из контрольных групп пила зеленый чай как минимум трижды в день, а вторая не употребляла напиток совсем. Эксперимент продолжался семь лет, в течение которых испытуемых постоянно проверяли врачи.

Результаты от регулярного употребления зеленого чая оказались заметными: риск смерти у членов группы, которая пила чай, снизился на 15 процентов, причем риск получить инфаркт или инсульт снизился еще сильнее. Уменьшение риска смерти связали с продлением срока развития заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за действия компонентов зеленого чая.

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Эти выводы не работают, если употреблять черный чай, поскольку он не сохраняет антиоксидантные свойства. Для достижения наибольшего кардиозащитного эффекта зеленый чай необходимо пить регулярно.

Ранее стало известно, что пандемия COVID-19 вызвала рост смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем в мире от этого диагноза стали умирать на 10-12 процентов больше людей.

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Дмитрий Настасьев
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