В Китае назвали продлевающий жизнь напиток

Китайские ученые провели исследование и доказали положительный эффект зеленого чая на сердечно-сосудистую систему. Поскольку заболевания сердца и сосудов являются наиболее частой причиной смерти в мире, чай назвали напитком, продлевающим жизнь. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

В исследовании в Китае приняли участие более 100 тысяч человек. Одна из контрольных групп пила зеленый чай как минимум трижды в день, а вторая не употребляла напиток совсем. Эксперимент продолжался семь лет, в течение которых испытуемых постоянно проверяли врачи.

Результаты от регулярного употребления зеленого чая оказались заметными: риск смерти у членов группы, которая пила чай, снизился на 15 процентов, причем риск получить инфаркт или инсульт снизился еще сильнее. Уменьшение риска смерти связали с продлением срока развития заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за действия компонентов зеленого чая.

Эти выводы не работают, если употреблять черный чай, поскольку он не сохраняет антиоксидантные свойства. Для достижения наибольшего кардиозащитного эффекта зеленый чай необходимо пить регулярно.

Ранее стало известно, что пандемия COVID-19 вызвала рост смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем в мире от этого диагноза стали умирать на 10-12 процентов больше людей.