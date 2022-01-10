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Вирусолог рассказал об угрозе агрессивных антител после коронавируса

Вирусолог Чепурнов: ученые изучают, может ли привести вакцинация к появлению агрессивных

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал об угрозе агрессивных антител после коронавируса в беседе с URA.RU.

Как объяснил Чепурнов, аутоагрессивные антитела появляются из-за нарушений, которые приводят к иммунологическим ошибкам. «Из-за определенного сходства в структуре белков, — как самого вируса, так и некоторых белков организма, — возникают такие перекресты, когда некоторые антитела начинают связываться уже с белками хозяина», — отметил он, назвав процесс опосредованной иммунитетом агрессией против антител. По словам вирусолога, тяжелых случаев на сегодняшний день не отмечалось.

На данный момент ученые изучают, может ли привести вакцинация к появлению таких аутоагрессивных антител. Исследования планируются в том числе и в центре Фундаментальной трансляционной медицины. «Пока эта проблема не выглядит очень острой», — уточнил Чепурнов.

Ранее ученый рассказал, что омикрон-штамм коронавируса в своей структуре имеет часть от совершенно другой инфекции, что может говорить о его способности обмениваться генетическим материалом с другими вариантами COVID-19. Кроме того, он обладает большей способностью к распространению, чем дельта-вариант, на смену которого он пришел.

Марина Совина
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