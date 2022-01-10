Чилийских полицейских покусали пчелы во время протестов пасечников

Чилийские пасечники, обеспокоенные засухой, устроили акцию протеста и установили перед президентской резиденцией около 60 ульев с десятью тысячами пчел. Об этом сообщает SBSNews.

Разгонять акцию протестов направили отряд полиции. Во время задержания четырех пасечников и погрузки ульев правоохранителей покусали пчелы. Семь полицейских госпитализированы.

Протестующие пчеловоды хотели потребовать встречи с президентом Себастьяном Пинера. Они намеривались привлечь внимание к проблеме засухи, длящейся в Чили с 2010 года, уничтожившей источники пищи для пчел и поставившей под угрозу производство меда. По мнению ученых, частично в засухе виновато изменение климата.

Один из пчеловодов рассказал местным журналистам, что засуха в Чили убивает популяцию пчел. «Если пчелы умрут, жизни не будет. Это то, что мы хотели подчеркнуть этой демонстрацией», — пояснил он.

В ноябре 2021 года полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата. По информации шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в акции протеста поучаствовали более 100 тысяч человек. Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие.