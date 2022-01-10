Правительство Германии отказало Украине в решении конфликта в Донбассе силой

Конфликт на востоке Украины не решить силовыми методами, его остановит только работа на политическом и дипломатическом направлениях. С таким мнением выступила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман, комментируя требования Украины о поставках оружия. Цитату приводит ТАСС.

«Правительство [Германии] считает, что конфликт в Донбассе может быть решен политически и дипломатически, а не военными методами», — подчеркнула представитель кабмина. Она добавила, что Берлин продолжает выступать за территориальную целостность Украины и деэскалацию ситуации на востоке страны.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ несет за Украину такую же историческую ответственность, как за Израиль, и поэтому украинские власти хотят «массивной военной поддержки» со стороны Берлина.