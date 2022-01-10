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В США предложили наказание для Nike и Zara за вред планете

В Нью-Йорке выпустили законопроект об ответственности модных брендов за влияние на климат

Фото: Jon Cherry / Reuters

В американском штате Нью-Йорк предложили наказывать крупные модные бренды за причинение вреда планете. Впервые в США власти выпустили законопроект об устойчивости моды, подразумевающий ответственность производителей одежды и обуви за выбросы парниковых газов и использование рабского труда, пишет Bloomberg.

После принятия закон будет распространяться на представленные в Нью-Йорке компании из индустрии моды с годовым доходом более 100 миллионов долларов (более 7,5 миллиарда рублей). В их числе — Armani, LVMH (владеет брендами Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain), Nike, Zara и другие известные производители одежды, обуви и аксессуаров. По данным ООН, на их деятельность приходится до 10 процентов общемировых эмиссий парниковых газов.

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Согласно будущему закону, бренды обязаны обнародовать сведения по заработной плате, объемам выбросов, утилизации химических отходов и управлению водными ресурсами. Кроме того, компаниям будет необходимо представить стратегии по декарбонизации и раскрыть не менее 50 процентов данных о цепочках поставок. Вся эта информация, включая объемы производства и переработки разных типов материалов, должна быть доступна в Интернете.

Для нарушителей предусмотрен штраф в размере двух процентов от дохода за год — от 450 миллионов долларов. Средства направят в новый общественный фонд, который занимается помощью в восстановлении экологического равенства. Ежегодный список не отвечающих требованиям компаний будет публиковать генеральный прокурор Нью-Йорка.

В конце ноября аналитики обвинили крупнейшие бренды одежды в причастности к вырубке лесов в бразильской части Амазонии. Аналитики изучили таможенные данные главных представителей индустрии моды и выяснили, что Coach, LVMH (выпускает продукцию Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain), Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG и Fendi поставляют кожу для изделий с бразильского завода JBS, который уничтожает природный заповедник ради корма для скота.

Анна Аверьянова
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