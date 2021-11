Zara и Nike поймали на лжи

The Guardian: крупнейшие бренды одежды причастны к уничтожению лесов бразильской Амазонии

Крупнейшие бренды одежды, среди которых Zara, H&M и Nike, поймали на лжи в вопросах охраны природы. Несмотря на обязательства сократить вредное воздействие на планету, они оказались причастными к уничтожению лесов в бразильской части Амазонии, пишет The Guardian.

Аналитики изучили таможенные данные главных представителей индустрии моды и выяснили, что Coach, LVMH (выпускает продукцию Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain), Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG и Fendi поставляют кожу для изделий с бразильского завода JBS — это предприятие занимается вырубкой лесов в Амазонии. Однако многие из перечисленных брендов ранее заявили о прекращении сотрудничества с подобными предприятиями и представили политику по минимизации вреда для планеты.

Тем не менее, уничтожение деревьев не прекратилось, а стало лишь масштабнее. Во многом оно связано с намеренным поджиганием леса ради выращивания сои на корм скота, кожа которого впоследствии пойдет на производство кошельков, сумок и обуви. Связь каждого конкретного бренда с обезлесением исследователи не установили, но предсказали рост негативной тенденции. Придется выжигать больше лесов и разводить больше животных — к 2025 году для обеспечения населения одеждой и аксессуарами придется ежегодно забивать 430 миллионов коров.

В октябре в поддержке вырубки лесов обвинили всемирно известные банки. Эксперты выяснили, что за пять лет с утверждения Парижского соглашения по климату BNP Paribas, Промышленно-коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, HSBC и Bank of America предоставили 119 миллиардов долларов 20 крупным агробизнесам, которые связанны с вырубкой лесов. Среди получивших средства организаций оказался бразильский производитель мяса JBS.