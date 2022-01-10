Во ФСИН показали необычное использование швабр российскими заключенными

ФСИН в Бурятии показала, как заключенные исправительной колонии №7 играют в хоккей швабрами. О необычном использовании предмета в исправительном учреждении рассказал Znak.

В ведомстве отмечали, что мероприятие прошло в преддверии Дня зимних видов спорта. Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Вместо клюшек в играх использовали швабры.

Вскоре после публикации новость была удалена с сайта ФСИН, отмечает издание в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 11 россиян, пострадавших от пыток полицейских, отсудили тысячи евро. Заявителей задерживали в Москве, Дагестане и Чечне по надуманным обвинениям с 2009 по 2017 год. Силовики пытали их с применение тока, избивали, обливали водой и угрожали сексуальным насилием. Одна из жертв была изнасилована шваброй. За пережитые издевательства ЕСПЧ присудил каждому из 11 пострадавших по 52 тысячи евро.

