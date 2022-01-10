Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Во ФСИН показали необычное использование швабр российскими заключенными

ФСИН показала, как в Бурятии заключенные играют в хоккей швабрами

Фото: пресс-служба УФСИН по РБ

ФСИН в Бурятии показала, как заключенные исправительной колонии №7 играют в хоккей швабрами. О необычном использовании предмета в исправительном учреждении рассказал Znak.

В ведомстве отмечали, что мероприятие прошло в преддверии Дня зимних видов спорта. Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Вместо клюшек в играх использовали швабры.

Вскоре после публикации новость была удалена с сайта ФСИН, отмечает издание в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 11 россиян, пострадавших от пыток полицейских, отсудили тысячи евро. Заявителей задерживали в Москве, Дагестане и Чечне по надуманным обвинениям с 2009 по 2017 год. Силовики пытали их с применение тока, избивали, обливали водой и угрожали сексуальным насилием. Одна из жертв была изнасилована шваброй. За пережитые издевательства ЕСПЧ присудил каждому из 11 пострадавших по 52 тысячи евро.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан
Бывший игрок НХЛ назвал преимущество русских над финнами
Стюардесса назвала неочевидные минусы работы в первом классе самолета
Перечислены условия вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
Сына ректора казахстанского университета застрелили во время беспорядков
Раскрыта стоимость роскошной яхты Дэвида Бекхэма
Президент Таджикистана призвал создать пояс безопасности вокруг Афганистана
Россия и Китай установили исторический рекорд
Высокопоставленный казахский силовик скончался от инфаркта после беспорядков
Во ФСИН показали необычное использование швабр российскими заключенными
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter