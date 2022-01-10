Лесосибирская прокуратура проверит смерть пациента во время корпоратива

Прокуратура Лесосибирска проверит смерть россиянина в клинике, который скончался в время корпоратива врачей. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 10 января, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, проверка началась не только из-за сообщений в СМИ, но и из-за обращения родственников умершего пациента — они заявили о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Прокуратура даст оценку — насколько врачи соблюдали должностные инструкции и законодательство в сфере здравоохранения.

Случай получил широкую огласку после того, как в сеть попало видео, снятое сквозь стеклянную дверь. В кабинете врачи отмечали Новый год. Ролик сняла супруга пациента, которая взволновалась — накануне она звонила врачам, те говорили, что у ее мужа нет улучшений, и бросали трубку. В какой-то момент она приехала проверить состояние супруга лично.

Мужчина проходил лечение в больнице с 26 декабря по 5 января, когда он и умер. Ранее сообщалось, что он был на лечении в отделении анестезиологии-реанимации, где проводилась инфузионная, антибактериальная, дезинтоксикационная, симптоматическая, постсиндромная терапия.

Супруга умершего также рассказала СМИ, что она показала запись главврачу больницы, но тот ответил, что на видео спиртного нет, а значит, все в порядке.

10 января губернатор Красноярского края Александр Усс поручил разобраться в инциденте, а также попросил главу Лесосибирска Андрея Хохрякова встретиться с родственниками скончавшегося пациента и оказать им поддержку.