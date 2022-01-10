В МИД выразили неуверенность в соблюдении гарантий безопасности со стороны США

Если США и Россия достигнут договоренностей по гарантиям безопасности, нет уверенности, что американская сторона будет их соблюдать. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве. Его выступление транслируется YouTube-каналом RT.

По его словам, у России уже есть опыт взаимодействия с США по длительным договоренностям. Рябков признал, что предложенная российской стороной схема не идеальна. Однако, как заявил Рябков, лучше принять такой вариант сдерживания и обеспечения гарантий безопасности, чем не принимать никакого.

«В ряде стран требуется ратификация, есть долгие процедуры, с этим сопряжённые. Но это как бы номер два в списке проблем. А номер один в списке проблем — то, что пока нет даже политической воли двигаться в этом направлении по главному вопросу», — добавил замглавы МИД России.

Во время пресс-конференции Рябков также допустил военный ответ России на развертывание НАТО стратегических вооружений средней и малой дальности в Европе. По его словам, после выхода США из ДРСМД, только одностороннее соблюдение Россией моратория на развитие подобных вооружений не привело к эскалации ситуации в области стратегической стабильности.