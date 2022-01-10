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Россиянка объявила голодовку из-за нерасчищенной от снега дороги

Жительница Карелии объявила голодовку из-за отказа чиновников расчистить дорогу от снега

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жительница деревни Сельги в Карелии объявила голодовку из-за нерасчищенной от снега дороги. Об этом пишет «Губернiя Daily».

Майя Исакова проживает в деревенском доме с 92-летней лежачей матерью, кроме них зимой никого на той улице нет. Женщина сообщила главе Медвежьегорской администрации Максиму Антипову о заснеженной дороге, но в ответ получила сообщение, что проезд расчищен. При этом около несколько сотен метров дороги до дома остались заметены снегом.

Россиянка самостоятельно расчистила 150 метров дороги, на это у нее ушло три дня. Также она рассказала, что местные чиновники пообещали отправить на уборку снега технику, «куда та сможет проехать».

В итоге Исакова объявила голодовку, «пока не увидит работающую технику».

В декабре сообщалось, что в российских регионах запустят систему искусственного интеллекта, которая будет контролировать работы в сфере ЖКХ. Система будет следить за работой коммунальщиков и выявлять такие нарушения, как неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением и акты вандализма.

Марина Совина
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