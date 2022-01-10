Воду под Азовским морем признали питьевой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что воду, которую нашли под Азовским морем, признали питьевой. Однако ее можно использовать в подобных целях после необходимой подготовки. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав ссылку на презентацию правительства.

Специалисты заключили, что вода является слабоминерализованной и условно питьевой. Ее можно использовать в технических целях: для полива, системы нагрева и охлаждения. Пить подобную воду можно будет только после проведения водоподготовки.

По данным властей, работы по поиску воды под Азовским морем продолжаются. В ближайшие годы объем подачи воды планируют увеличить — в 2022-2023 годах Крым и Севастополь дополнительно будут получать около 30 тысяч кубометров в сутки.

Несколько пластов питьевой воды под Азовским море обнаружили в ноябре 2021 года. Вода оказалась с примесью минерализованной соли. Окончательные результаты проб пообещали получить в 2022 году.