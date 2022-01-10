Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Воду под Азовским морем признали питьевой

Правительство: вода под Азовским море является слабоминерализованной и условно питьевой

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что воду, которую нашли под Азовским морем, признали питьевой. Однако ее можно использовать в подобных целях после необходимой подготовки. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав ссылку на презентацию правительства.

Специалисты заключили, что вода является слабоминерализованной и условно питьевой. Ее можно использовать в технических целях: для полива, системы нагрева и охлаждения. Пить подобную воду можно будет только после проведения водоподготовки.

По данным властей, работы по поиску воды под Азовским морем продолжаются. В ближайшие годы объем подачи воды планируют увеличить — в 2022-2023 годах Крым и Севастополь дополнительно будут получать около 30 тысяч кубометров в сутки.

Несколько пластов питьевой воды под Азовским море обнаружили в ноябре 2021 года. Вода оказалась с примесью минерализованной соли. Окончательные результаты проб пообещали получить в 2022 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовленной атаке на Казахстан
Шинейд О'Коннор высказалась о самоубийстве 17-летнего сына
Захарова ответила Блинкену на вопрос о Казахстане
Цена на российский газ для Молдавии резко выросла
В полиции Чечни появились автомобили Cadillac Escalade
Экономическую позицию России назвали лучшей в мире
Россиянам назвали открытые зарубежные страны для горнолыжного отдыха
Генсек НАТО заявил о невозможности решения всех проблем в диалоге с Россией
Россияне осудили поведение девушки в такси Maybach
Названо главное различие подходов России и США к переговорам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter