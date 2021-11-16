Под Азовским морем нашли питьевую воду

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что под Азовским морем нашли несколько пластов питьевой воды. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Хуснуллина, окончательные результаты проб получат в 2022 году. «Хорошие есть новости: вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть — вода питьевая», — заявил вице-премьер.

О добыче воды для Крыма под Азовским морем ранее высказался российский гидролог, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Он назвал затею бессмысленной, посчитав, что она решит проблему лишь на короткое время.

Марат Хуснуллин рассказал о начале добычи воды из скважины под Азовским морем в июле 2021 года. Образцы нашли на глубине 100 метров и отправили их на экспертизу. Вице-премьер заверил, что таким образом будет решена проблема вододефицита на полуострове.