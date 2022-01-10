Назван самый прочный смартфон

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, назвал самые прочные смартфоны года. Об этом Нельсон сообщил на видео в своем YouTube-канале.

Самым надежным телефоном автор счел Fairphone 4. Выпущенный в октябре 2021 года аппарат отличается модульной конструкцией, благодаря которой его можно разбирать и ремонтировать в домашних условиях. Самым крепким девайсом, который ему не удалось сломать во время тестов, Нельсон назвал Kyocera Duraforce Ultra 5G.

В номинации «Самый инновационный смартфон» победил Samsung Galaxy Z Flip 3, который автор отметил за сложную конструкцию со складным экраном. Премию «Самый симпатичный изнутри смартфон» блогер отдал Legion Duel 2. Данный аппарат также победил в номинации «Самый ненадежный смартфон».

В заключение Зак Нельсон выбрал телефон, который менее остальных предрасположен к ремонту. Им оказался iPhone 13 Pro Max. Автор канала отметил, что в домашних условиях крайне сложно заменить экран и аккумулятор флагмана Apple.

В начале 2020 года Зак Нельсон назвал самым прочным аппаратом Google Pixel 3a. Против устройства Google блогер выставил Redmi Note 7, который при тестах ломался даже при небольшом физическом воздействии.