Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия вывезла из Казахстана почти всех пожелавших уехать соотечественников

Минобороны РФ: самолеты ВКС эвакуировали из Алма-Аты в Россию около 1,5 тысяч россиян

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Самолеты ВКС РФ доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург 1 461 россиянина, пожелавшего вернуться из Казахстана в Россию. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Накануне в МИД России заявляли, что с просьбами об эвакуации в кризисный центр обратились около 1600 сограждан. Таким образом, практически всех желавших уехать из охваченной беспорядками республики уже вывезли.

Ранее в сети появилось видео из грузового отсека военно-транспортного Ил-76, на котором были запечатлены условия, в которых эвакуированные россияне возвращались на Родину.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, а демонстрации переросли в беспорядки.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России захотели проверить способность США принимать решения
Названы самые мощные смартфоны
В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на психические отклонения
Расчлененного мужчину нашли в Подмосковье
Число случаев заражения коронавирусом в США достигло 60 миллионов
Россияне вспомнили о лучших товарах советского ГУМа
Россия вывезла из Казахстана почти всех пожелавших уехать соотечественников
За стройками в Подмосковье будут следить по-новому
Австралия закупит у США бронетехнику на 2,5 миллиарда долларов
Жители мегаполисов России назвали характерные черты своих земляков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter