Россия вывезла из Казахстана почти всех пожелавших уехать соотечественников

Самолеты ВКС РФ доставили из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург 1 461 россиянина, пожелавшего вернуться из Казахстана в Россию. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Накануне в МИД России заявляли, что с просьбами об эвакуации в кризисный центр обратились около 1600 сограждан. Таким образом, практически всех желавших уехать из охваченной беспорядками республики уже вывезли.

Ранее в сети появилось видео из грузового отсека военно-транспортного Ил-76, на котором были запечатлены условия, в которых эвакуированные россияне возвращались на Родину.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, а демонстрации переросли в беспорядки.