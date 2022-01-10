При пожаре в деревянном доме погибли пятеро россиян

В Костромской области пять человек погибли в результате пожара в жилом деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по российскому региону.

Возгорание произошло в городе Шарья по адресу улица Белозеровская, дом 30. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность дымохода отопительного котла. Площадь пожара составила 96 квадратных метров, в тушении участвовали 32 пожарных.

В результате происшествия погибли пять россиян: трое взрослых и двое детей.

В декабре 2021 года в Амурской области во время пожара в частном доме погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, деревянный дом загорелся из-за неисправной электропроводки.