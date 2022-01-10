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Оставшихся в странах с ЧП россиян предложили освободить от оплаты роуминга

Хинштейн: нужен законопроект, освобождающий россиян от оплаты роуминга в странах с ЧП
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн . Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Необходимо разработать законопроект, который бы освобождал российских граждан в странах с ЧП от оплаты роуминга при соединениях с Россией. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий заверил, что механизм компенсации затрат для операторов отдельно будут обсуждать с представителями министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Хинштейн подчеркнул, что с появлением законопроекта удастся эффективнее защищать сограждан, которые попали в чрезвычайные обстоятельства вдали от дома.

«Операторам связи уже направлены обращения за подписью министра, предлагающие не тарифицировать входящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, находящихся в Казахстане 5-19 января текущего года», — пояснил депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов в Казахстане начали отключать мобильную связь и интернет.

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки.

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Анна Щербакова
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