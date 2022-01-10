Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Описан способ слежки с «выключенным» iPhone

Специалисты ZecOps описали способ слежки за владельцами iPhone

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Специалисты ZecOps протестировали вирус, который позволяет записывать видео с камер смартфона Apple и следить за его владельцем. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты компании, занимающейся вопросами безопасности, для изучения механизмов взлома iPhone создали программу NoReboot. Вирусная утилита получает постоянный доступ к камере и микрофону смартфона и может передавать данные на другое устройство. Отличительной особенностью программы является возможность имитации выключения девайса.

Специалисты рассказали, что при активации программа перехватывает управление смартфона. Когда пользователь пытается выключить телефон с установленным на нем вирусом NoReboot, iPhone имитирует данный процесс. Утилита демонстрирует стандартную анимацию на экране, а затем отключает дисплей. При этом программа продолжает записывать видео и звук.

Опасность NoReboot также заключается в том, что во время записи видео на экране не появляются предупреждающие индикаторы. При обычной работе с включенной камерой в верхней части дисплея iPhone демонстрируется точка зеленого цвета. Эксперты ZecOps сделали вывод, что смартфоны могут следить за своим владельцем даже с выключенным экраном.

Ранее специалисты ZecOps создали троян, который имитирует процесс выключения смартфона Apple. В случае когда пользователь дает команду iPhone выключиться, вирусная программа имитирует данный процесс, на самом деле не выключая телефон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Переговоры делегаций России и США в Женеве завершились
В Швеции ответили на вопрос о вступлении в НАТО
В Кремле ответили на вопрос о новых контактах Путина и Байдена
Рябков оценил переговоры с США по безопасности
В МИД оценили вероятность возвращения к иранской ядерной программе
Названы затраты «Зенита» на переход рекордсмена ФНЛ
Одержимая розовым женщина вышла замуж за любимый цвет после 40 лет «свиданий»
IKEA оставит непривитых сотрудников без зарплаты
В МИД выразили неуверенность в соблюдении гарантий безопасности со стороны США
Рябков припомнил США фразу «какие ваши доказательства?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter