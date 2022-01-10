На Камчатке завели дело против заведующей детсадом из-за поддельного секретаря

Следственный комитет России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении заведующей детским садом в селе Манилы Пенжинского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Женщину подозревают в подлоге и злоупотреблении полномочиями. Как полагает следствие, подозреваемая использовала свое должностное положение из корыстной заинтересованности: в марте 2018 года она заключила фиктивный трудовой договор от имени 47-летней женщины, которую якобы приняла на работу на должность секретаря. При этом злоумышленница знала, что оформленная на работу женщина, живущая в том же районе, не может исполнять возложенные на нее обязанности.

В дальнейшем подозреваемая перечислила на имя фиктивного сотрудника более 620 тысяч рублей за якобы исполненные обязанности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании разрешила возбудить дело против «золотой судьи» Елены Хахалевой. По версии следствия, Хахалева похитила более одного миллиона рублей. С 2016 по 2019 год судья отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять дел. При этом она вносила в табель ложные сведения.