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Токаев заявил о сорванном плане по захвату президентской резиденции

Президент Казахстана Токаев: миротворцы ОДКБ сорвали захват президентской резиденции
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kazakhstan's Presidential Press Service / AP

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сорвали план террористов по захвату президентской резиденции, передает РИА Новости.

«Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие, оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — заявил Токаев.

Ранее Токаев утверждал, что участники беспорядков в Казахстане нападали на морги. «С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников», — сказал он.

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По его словам, это практика «международных террористов известного происхождения», которые таким образом «заметают свои следы».

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки.

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Алевтина Запольская
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