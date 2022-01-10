Жапаров прокомментировал сведения об участии киргизов в казахских беспорядках

Власти Киргизии готовы помочь народу Казахстана справиться с последствиями массовых беспорядков, но при этом просят справедливого расследования для своих граждан, которые оказались задержаны после протестов. С таким заявлением на внеочередном саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ выступил премьер-министр республики Акылбек Жапаров. Трансляцию заседания ведет онлайн-платформа «Смотрим».

Политик также прокомментировал сведения об участии киргизов в погромах и нападениях на казахских силовиков. Он указал, что, несмотря на активное распространение этой информации в сети, власти Казахстана должны разбираться в каждом случае открыто и в соответствии с международным правом.

Он подчеркнул, что Бишкек уже предпринял необходимые меры для снижения напряженности в регионе. В частности, в ближайшие дни киргизские пограничники будут пропускать на свою территорию граждан всех стран, включая казахстанцев, без справок о ПЦР-тесте на коронавирус.

Также руководство страны пообещало организовать перевозку жителей Казахстана, задержавшихся в Киргизии, до общей границы. Если кто-то из них не успеет отправиться домой этими рейсами, сможет рассчитывать на временное размещение.

Ранее стало известно о планах Бишкека возбудить уголовное дело против казахских силовиков, которые задержали известного киргизского джазмена Викрама Рузахунова в Алма-Ате и под пытками заставили его признаться в терроризме. Руководство республики направило в Казахстан запрос на проведение следственных мероприятий.