Самая популярная в мире порнозвезда стала матерью

Бывшая порноактриса Лана Роудс (Lana Rhoades), признанная порносайтом PornHub самой популярной в мире, впервые стала матерью. Порнозвезда родила сына и показала в сторис Instagram фото из больничной палаты.

На кадре младенец запечатлен на груди у Роудс. Знаменитость подписала, что мальчик получил имя Мило.

Бывшая порноактриса сообщила о беременности 1 июня в своем блоге. Роудс не раскрыла имя отца ребенка, однако многие поклонники и журналисты полагают, что им является ее бывший возлюбленный автор и ведущий подкаста, блогер Майк Майлак (Mike Majlak). Пара состояла в отношениях на протяжении последних нескольких лет, однако в феврале 2021 года официально рассталась.

Ранее Майлак рассказал, что Роудс неоднократно жалела о выборе профессии. По его словам, она признавалась, что из-за работы в порно ей часто было грустно. Кроме того, девушка мечтала, чтобы в ее жизни не было тех лет, которые связаны с работой в индустрии для взрослых.

Согласно отчету Pornhub за 2021 год, Роудс является самой популярной в мире порноактрисой. Второе место занимает Абелла Денджер, а третье — россиянка Ева Эльфи.

25-летняя Лана Роудс начала сниматься в порно в 2016 году. Пик карьеры пришелся на первые годы работы — американка сразу завоевала внимание зрителей. В первые два года она снялась в 200 фильмах для взрослых. Несмотря на успех в индустрии, Роудс покинула профессию в 2019 году. После этого она занялась электронной коммерцией и написанием автобиографии.