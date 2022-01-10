На Украине осудят показавшего средний палец Зеленскому депутата

Уголовное дело против депутата Верховной Рады Гео Лероса об оскорблении президента Украины Владимира Зеленского и неисполнении судебного обязательства передали в суд. Сообщение об этом появилось на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Речь идет об инциденте, который произошел в Верховной Раде 4 ноября 2021 года. Бывший член фракции «Слуга народа», выступая с трибуны, назвал главу государства предателем, осудил его за выбор кандидатуры министра обороны и показал политику средний палец.

Позже депутат назвал свой поступок «импульсивным», но подчеркнул, что ему неоднократно выключали микрофон во время критики главы государства. Следствие квалифицировало его действия как грубое нарушение общественного порядка.

Кроме того, Лероса обвиняют в неисполнении решения суда, который обязал его опровергнуть слова о возможной продаже государственных должностей руководством Офиса президента страны. «Народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности», — говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что по двум статьям парламентарию грозят крупные штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет. Процессуальное руководство по делу, согласно заявлению ведомства, взял на себя Офис генерального прокурора страны.

Ранее Гео Лерос предложил подарить Зеленскому подгузники на случай нового государственного переворота и «переселить на золотой унитаз» в бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича «Межигорье». На голосовании эту идею поддержали еще два депутата.