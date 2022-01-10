Скромный подарок матери сделал студента миллионером

Лотерейный билет, который мать подарила на Рождество студенту колледжа из американского штата Вирджиния, оказался ключом к богатству в миллион долларов (75,1 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Студент старших курсов по специальности «математика» из Университета Вирджинии Брайан Донохью проснулся рождественским утром и нашел в своем рождественском чулке скромный подарок от матери — лотерейный билет.

Донохью проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что подарок сделал его миллионером. Он выиграл первый приз, который после уплаты налогов составил миллион долларов (75,1 миллиона рублей).

Американец рассказал, что часть выигрыша планирует потратить на оплату обучения.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, получила в подарок от друга лотерейный билет и сорвала джекпот. Она подчеркнула, что у нее до сих пор не укладывается в голове тот факт, что теперь она богата.

