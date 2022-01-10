Нурмагомедов предрек россиянину статус звезды MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высоко оценил потенциал своего соотечественника Мовлида Хайбулаева. Ролик с интервью спортсмена доступно в YouTube.

33-летний Нурмагомедов подчеркнул, что давно тренируется бок о бок с Хайбулаевым. «Когда-нибудь он станет одним из лучших бойцов MMA», — утверждает он. Нурмагомедов также обратил внимание, что его напарник ранее был известен своими борцовскими качествами, но со временем развил и навыки в ударной технике. Нурмагомедов также вспомнил эффектный нокаут в исполнении Хайбулаева. В мае 2019-го ему удалось финишировать Дэймона Джексона ударом коленом в прыжке. Схватка в Professional Fighting League (PFL) продлилась всего десять секунд.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он — бывший чемпион промоушена.К его последнему поединку против Джастина Гейджи Нурмагомедову помогал готовиться Хайбулаев. Россиянин был одним из ключевых спарринг-партнеров.

Хайбулаев выступает в США, в PFL. На его счету 19 побед и ни единого поражения.

