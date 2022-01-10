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Украина призвала войска ОДКБ уважать независимость Казахстана

МИД Украины призвал иностранные войска уважать независимость и суверенитет Казахстана

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уважать независимость Казахстана. Официальный комментарий опубликован на сайте ведомства 10 января.

Украинский МИД заявил, что осуждает насилие, «которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам». Киев призвал принять максимальные меры для деэскалации ситуации, избежать дальнейшего насилия и гарантировать соблюдение прав человека.

«Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока», — добавили в МИД.

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Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала не сравнивать происходящее в Киеве и Нур-Султане. Она подчеркнула, что Украина не входит в постсоветские структуры и организации, которые позволяют Москве осуществлять «военную интервенцию» и «захват критической инфраструктуры».

В начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Они переросли в беспорядки. Главные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Власти назвали протестующих террористами и обратились за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.

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София Сарджвеладзе
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