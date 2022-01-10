В Киеве призвали не сравнивать Украину с Казахстаном

Украина в отличие от Казахстана имеет сильную оппозицию, развитое гражданское общество, а также проводит реформы, направленные на демократизацию страны. Об этом заявила вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает «Укринформ».

Политик призвала не сравнивать происходящее в Киеве и Нур-Султане, подчеркнув, что ее страна не является частью постсоветских структур и организаций, которые позволяют Москве осуществлять «военную интервенцию» и «захват критической инфраструктуры».

«Украина — не Казахстан, безусловно. По сути, лучшим ответом Украины является развитие внутренней стойкости путем преобразований», — сказала Стефанишина. Она добавила, что за прошедшие годы вокруг Украины сложилось «сильное международное единство», которое позволит ей дать отпор в случае попыток вмешаться во внутренние дела.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.