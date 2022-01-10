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Россиянам назвали открытые зарубежные страны для горнолыжного отдыха

Туроператоры порекомендовали россиянам выбирать для горнолыжного отдыха курорты Болгарии

Фото: zefart / Shutterstock

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам открытые для горнолыжного отдыха зарубежные страны. Их список приводит РИА Новости.

Так, туроператоры порекомендовали отечественным путешественникам выбирать для зимнего отдыха курорты Болгарии. «Каждый год толщина снежного покрова — не менее двух метров. — рассказали в Anex Tour — Работают 15 трасс разной сложности, общая протяженность — более 50 километров». К услугам туристов прокат оборудования, 14 подъемников и лыжная школа. Стоимость отдыха в конце января в трехзвездочном отеле с завтраками для двоих отдыхающих составляет 68 тысяч рублей.

Также россияне могут посетить Сербию. Наиболее известный горнолыжный курорт — Копаоник, где доступны 55 километров спусков с перепадом высот 960 метров и 23 подъемника. В конце января в гостинице категории «три звезды» без питания можно отдохнуть вдвоем за 67 тысяч рублей.

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Кроме того, туроператоры посоветовали россиянам для зимнего отдыха курорты Азербайджана, Армении, Казахстана, Турции и Грузии.

Ранее в декабре министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко раскрыл место для создания нового горнолыжного курорта на юге полуострова. Так, кластер планируется строить в районе Ангарского перевала на склонах горы Чатыр-Даг. Горный массив расположен между Симферополем и Алуштой, в десяти километрах от моря.

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Валентина Процкова
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