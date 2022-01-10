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США отозвали запрос об экстрадиции российского музыканта из Германии

США сняли обвинения в кибермошенничестве с российского музыканта Дениса Казначеева

Фото: @denis_kaznacheev_nervmusic

Власти США сняли обвинения в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов с российского музыканта Дениса Казначеева и отказались экстрадировать его на свою территорию из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера Казначеева по имени Дениз Глук.

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«Спустя полтора года борьбы за справедливость США сняли все обвинения против Дениса и отозвали запрос экстрадиции!» — написала Глук на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени ведомства выразила категорический протест по поводу задержания Казначеева по запросу США в Берлине и его возможной экстрадиции. Она назвала усилия Вашингтона по аресту россиянина и его насильственному перемещению на американскую территорию политическим похищением.

В июне 2020 года в Германии по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Американское министерство юстиции потребовало его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денежных средств и мошеннических действиях в сети.

В ноябре 2021 года Апелляционный суд Берлина постановил экстрадировать Дениса Казначеева в США. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что Казначеева не уведомляли о проведении заседания по его экстрадиции.

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Николай Чигасов
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