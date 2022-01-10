США отозвали запрос об экстрадиции российского музыканта из Германии

Власти США сняли обвинения в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов с российского музыканта Дениса Казначеева и отказались экстрадировать его на свою территорию из Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера Казначеева по имени Дениз Глук.

«Спустя полтора года борьбы за справедливость США сняли все обвинения против Дениса и отозвали запрос экстрадиции!» — написала Глук на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени ведомства выразила категорический протест по поводу задержания Казначеева по запросу США в Берлине и его возможной экстрадиции. Она назвала усилия Вашингтона по аресту россиянина и его насильственному перемещению на американскую территорию политическим похищением.

В июне 2020 года в Германии по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Американское министерство юстиции потребовало его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денежных средств и мошеннических действиях в сети.

В ноябре 2021 года Апелляционный суд Берлина постановил экстрадировать Дениса Казначеева в США. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что Казначеева не уведомляли о проведении заседания по его экстрадиции.