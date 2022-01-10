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В России оценили идею отменить налог с зарплаты для части населения

Экономист Беляев: у России есть потребность в изменении налогов для богатых и бедных

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия готова к изменению подхода к НДФЛ для богатых и бедных, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он рассказал «Ленте.ру», что в этом есть как экономическая, так и социально-экономическая потребность.

Ранее депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Михаил Щапов предложили снизить до нуля налог на доход малообеспеченных граждан. Прозвучала также идея забирать у богатых до половины дохода.

«Разница в доходах между бедными и богатыми растет достаточно быстро. Наверное, мы уже подошли к тому краю, когда какое-то решение в этой области будет принято. Конечно, не такое радикальное, как предлагает господин Щапов. Такие популистские варианты надо отметать», — подчеркнул экономист.

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По мнению Беляева, следует незначительно повысить налог для богатых, а также полностью отменить его для бедных. Он считает, что это надо сделать так как люди, получающие минимальную зарплату, после уплаты налогов, оказываются в зоне ниже прожиточного минимума.

Кроме того, экономист считает важным навести порядок в серой зоне занятости, в которой работает 15 миллионов человек из 75 миллионов трудящихся, что является достаточно высоким показателем по сравнению с другими странами.

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Екатерина Смирная
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