В США перечислили бесполезные для НАТО страны-иждивенцы

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер назвал бесполезные страны НАТО, входящие в альянс. На это он указал в статье для National Interest.

Эксперт уточнил, что Албания, Словения, Черногория и Северная Македония стали для Соединенных Штатов «обязательством, а не активом».

Слишком часто союзники США — маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы Тед Гален Карпентер Старший научный сотрудник Института Катона

Карпентер сравнил политику США с пользователем Facebook, неизбирательно добавляющим людей в список друзей. При этом, отметил он, разница заключается лишь в том, что интернет-друзья не способны втянуть Вашингтон в ненужные войны и конфликты.

Аналитик указал, что когда официальные лица США назвали союзническими режимы, установленные Вашингтоном с помощью военной силы в Афганистане и Ираке, «стало ясно, что они утратили даже минимальное понимание этой концепции». Особенно это стало заметно после того, как Кабул практически в одночасье пал перед «Талибаном» (организация запрещена в России).

Нежелание договариваться

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.

В ответ на это Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал условия Москвы прекратить дальнейшее расширение альянса «совершенно неприемлемыми» и отметил, что это «чисто российская повестка». Он подчеркнул, что Москва впервые представила свою повестку письменно. «Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — сказал он.

После этого замглавы МИД России Сергей Рябков призвал НАТО «собирать манатки и возвращаться к границам 1997 года».

Вопрос безопасности

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия разработает «уязвимости» для стран Запада, если они продолжат курс на создание военных угроз для России. Он подчеркнул, что «мы подошли к той точке, когда отступать некуда». Он также указал, что «для Москвы военное освоение Украины государствами-участниками НАТО — экзистенциальная угроза».

26 декабря президент России Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение НАТО на восток. Он отметил, они могут стать самыми разными, но зависят от конкретных предложений российских военных экспертов. Также, по его словам, Кремль уже озвучил США и НАТО свои предложения по гарантиям стратегической безопасности, направленные на то, чтобы достичь дипломатического переговорного результата. При этом, добавил российский лидер, предложения были озвучены не для того, чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить».

Проведение российско-американских консультаций в Женеве назначено на 9-10 января. Затем должно состояться заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Было, но не было

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг обещания НАТО России не расширяться на Восток. «НАТО никогда не обещала не принимать новых членов. Она не могла и не стала бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого была основана НАТО», — заявил он.

30 стран состоят в НАТО

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ранее уже публиковала хронологию заверений западных стран в нерасширении НАТО на Восток и продублировала свой пост от 15 июня 2021 года, в котором восполнила «пробелы в познании западными медиа самих себя» и разместила документальные свидетельства заверений не расширять НАТО на Восток.