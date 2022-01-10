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МИД опроверг противостояние правоохранителей Казахстана «мирным протестующим»

МИД Казахстана: правоохранители противостоят террористам, а не «мирным протестующим»

Фото: Расул Назыров / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана опровергло заявления некоторых СМИ о том, что правоохранители в стране противостоят «мирным протестующим». Об этом сообщается в правительственном Telegram-канале.

«Правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан противостоят террористам, а не "мирным протестующим", как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ», — заявили там. В сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая направила миротворцев для стабилизации обстановки, в том числе охраны стратегических объектов и прикрытия казахстанских сил правопорядка, подчеркнули в ведомстве.

Ранее власти сообщили, что в ходе беспорядков в стране пострадали 394 бойца Национальной гвардии Казахстана. Кроме того, было повреждено более 90 единиц военной техники.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.

Марина Совина
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