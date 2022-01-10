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МИД Казахстана проинформировал ОБСЕ о миссии ОДКБ

Глава МИД Казахстана Тлеуберди проинформировал председателя ОБСЕ Рау о миссии ОДКБ

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра — министра иностранных дел (МИД) Казахстана Мухтар Тлеуберди проинформировал председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнева Рау о миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Он рассказал о деятельности организации в телефонном разговоре, передает ТАСС со ссылкой на заявление польского председательства ОБСЕ.

«Министр Тлеуберди представил текущую информацию о ситуации в Казахстане, рассказав также о продолжающейся миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он выразил приверженность президента и правительства [Казахстана] уважению и выполнению всех международных обязательств, в том числе в отношении прав человека и основных свобод», — говорится в заявлении.

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Рау выразил сожаление казахстанской стороне из-за многочисленных жертв насилия. Также он подчеркнул необходимость соблюдения обязательств ОБСЕ, в том числе касающихся прав человека. Он добавил, что Казахстан на протяжении многих лет является важным государством-участником ОБСЕ и активным партнером в Центральной Азии, предложив помощь и поддержку в продолжении политических реформ при полном соблюдении обязательств в ОБСЕ.

9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона потребует от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ. Он также раскритиковал приказ Касым-Жомарта Токаева открывать по протестующим огонь на поражение.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Начавшийся мирно протест вскоре перерос в захват правительственных зданий и мародерство, в ходе столкновений граждан и полиции погибли десятки и пострадали сотни людей. На помощь казахстанским силам отправились войска ОДКБ, в том числе части армии России.

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Марина Совина
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