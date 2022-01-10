В Белоруссии «за экстремизм» задержали вернувшегося на родину YouTube-блогера

Белорусские силовики задержали 26-летнего YouTube-блогера, который уехал из страны после начала массовых акций протеста, но вернулся на зимние праздники. Об этом сообщает Zerkalo со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД) республики.

Силовики не указали имени задержанного и названия его проекта, однако, по данным портала, речь идет о владельце канала «Третий регион Беларусь» Олеге Коновалове. Власти обвиняют его в «распространении антигосударственной информации» и «экстремистских высказываниях».

«Активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале, деанонил силовиков», — сообщили в министерстве. Бежавший из страны, по данным ведомства, несколько раз привлекался на родине к административной ответственности из-за протестов. Против него возбудили уголовное дело о разжигании социальной ненависти, что карается наказанием вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии признали экстремистским формированием сообщество фанатов песен Виктора Цоя. Теперь за подписку на Telegram-канал организации пользователям грозит до семи лет тюрьмы с последующей депортацией и лишением гражданства.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками, были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Несколько человек были убиты, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.