Гражданина Украины осудили за лайк картинки с флагом России

На Украине мужчину приговорили к штрафу за лайк картинки с флагом России. Бывший участник военных действий попал под суд по инициативе прокуратуры Сумской области, следует из решения суда.

По материалам дела, уроженец села Плавинище «путем проставления отметки "Класс" под публикацией» призвал неопределенный круг лиц к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или на захват государственной власти на Украине. Публикация содержала изображение с советским гербом, флагами России, Белоруссии и Украины и надписью «один народ».

По решению суда гражданину предстоит заплатить в украинский бюджет штраф в 4250 гривен (11,5 тысячи рублей), а также оплатить услуги экспертизы картинки в 6537 гривен (почти 18 тысяч рублей). Кроме того, украинец получил уголовную судимость, так как преступления против государственной власти на Украине наказываются по уголовному кодексу страны.

Ранее в Белоруссии гражданина приговорили к двум годам лишения свободы за комментарий об убитом сотруднике КГБ. «Оскорбительный комментарий» мужчина написал в Telegram.