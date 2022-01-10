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Белоруса посадили на два года за комментарий об убитом сотруднике КГБ

В Белоруссии за слова про убитого силовика мужчина получил два года лишения свободы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белоруссии мужчину посадили на два года колонии за слова об убитом сотруднике Комитета государственной безопасности (КГБ). О приговоре стало известно из сообщения на сайте генеральной прокуратуры республики.

«Было установлено, что могилевчанин со своего телефона 28-29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока», — заявили в ведомстве. Подозреваемый признал вину в полном объеме.

Суд Ленинского района Могилева приговорил белоруса к 2 года лишения свободы и штрафу в 100 «базовых единиц» (93 тысячи российских рублей). У мужчины конфисковали мобильный телефон — «как средство совершения преступления». Текст «оскорбительных комментариев», вызвавший повышенное внимание белорусских силовиков, не приводится.

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28 сентября группа сотрудников КГБ Белоруссии, в составе которой был Федосюк, попыталась попасть в квартиру к жителю Минска Андрею Зельцеру. Минчанин не открыл силовикам дверь, а когда они выломали ее, открыл огонь на поражение из собственного ружья. В результате перестрелки он убил Федосюка и погиб сам.

Белорусские власти назвали убийство силовика «апофеозом экстремизма», открывшее белорусам «истинное лицо предателей-террористов». Зельцер работал программистом в крупной IT-компании, занимался триатлоном. У обоих погибших остались маленькие дети.

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Дмитрий Настасьев
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