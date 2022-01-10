Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о фундаментальной ошибке при анализе России

Экс-сотрудник ЦРУ Джордж Биби рассказал об ошибке, с которой сталкиваются многие аналитики при попытке оценить политику Москвы. На это он указал в интервью газете Le Figaro.

По его словам, на Западе многие приравнивают Россию к СССР, а также считают, будто Москва стремится к конфронтации с демократическими странами. «Я считаю, что это фундаментальная аналитическая ошибка, скорее, у РФ довольно традиционная одержимость своей безопасностью», — отметил эксперт. Он напомнил о неоднократных вторжениях соседей в Россию, и допустил, что Кремль последователен в своем стремлении как можно дальше отодвинуть вероятных противников от границ страны.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с западными государствами. Дипломат подчеркнула, что российская сторона не будет делать шаги в этом направлении.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия — это миролюбивое государство. Такую концепцию внешней политики он объявил дорожной картой для Министерства иностранных дел (МИД) страны, выступая на коллегии ведомства. Он также добавил, что внешняя политика России должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны.