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Посол Украины призвал Германию окончательно остановить «Северный поток-2»

Посол Украины Мельник: ФРГ должна окончательно отказаться от «Северного потока-2»
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: сайт посольства Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал ФРГ окончательно отказаться от газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью редакционной группе «Функе», передает ТАСС.

По его словам, Европе и США необходимо принять жесткие превентивные меры против Москвы, не дожидаясь при этом эскалации ситуации. Дипломат подчеркнул, что отказ Германии от «Северного потока-2» должен быть частью этого «каталога».

Помимо этого, украинский посол заявил, что новое правительство ФРГ должно поспособствовать вступлению Киева в НАТО и Европейский союз (ЕС).

Ранее Мельник заявил, что ФРГ и Европа слишком быстро забыли о стремлении Киева вступить в Евросоюз. По его словам, требование и желание стать членом Евросоюза на Украине сохраняется еще со времен «майдана», когда украинцы выступали не только против бывшего президента страны Виктора Януковича, но, прежде всего, за вступление в союз.

Марина Совина
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