В Женеве состоялись предварительные переговоры по безопасности между РФ и США

В Женеве 9 января состоялись предварительные переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США. Об итогах первой встречи, продлившейся более двух часов, высказался замглавы МИД Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Рябкова, разговор был сложным, но деловым, и встреча прошла потрясающе. Рябков считает, что завтра, 10 января, представители Москвы и Вашингтона не будут терять времени зря. «Я никогда не теряю оптимизм, всегда им руководствуюсь», — добавил замминистра.

Ранее Рябков допускал, что переговоры ограничатся всего одной встречей. «И у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — подчеркнул замглавы МИД России.

Сообщалось, что российская межведомственная делегация прибыла в швейцарскую Женеву 9 января. Второй раунд российско-американских переговоров запланирован на 10 число. После переговоров состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Гарантии безопасности

В середине декабря 2021 Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. В документе говорилось, что Вашингтон не должен создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Государства в составе Североатлантического альянса также призвали отказаться от планов на Украину. Замглавы МИД заявил, что так НАТО больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли.

НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года Сергей Рябков замглавы МИД

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ждут прорывов от предстоящих переговоров с Россией. Главной задачей он считает начало диалога с Россией в различных форматах, однако «планка успеха» относительно переговоров установлена довольно низкая.

«В конечном счете, если мы хотим добиться прогресса, то сделать это будет очень трудно», — подчеркнул он.

В Киеве также отреагировали на переговоры Вашингтона и Москвы. 9 января украинцы вышли на митинг с просьбой к мировым лидерам не допустить капитуляции Украины. «Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Мы вышли для того, чтобы обратиться к мировым лидерам с призывом сказать "нет" [президенту РФ Владимиру] Путину. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — заявил один из участников акции.

Прогнозы на будущее

Сообщалось, что Белый дом допустил успешный исход переговоров с Россией. По словам представителя администрации США, прогресса по некоторым вопросам можно было бы достичь в рамках двустороннего формата по диалогу по стратегической стабильности, либо в многостороннем порядке в рамках Совета Россия — НАТО или ОБСЕ, или же в обоих случаях. В США считают, при эффективном диалоге сторонам нужно взять на себя равные обязательства.

Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января, а консультации на площадке ОБСЕ — 13 числа. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой на переговорах 12 января станут вопросы европейской безопасности. «Я созвал заседание Совета Россия — НАТО на 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию на и вокруг Украины, а также вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — отметил он.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины с учетом озабоченностей России существует. Несмотря на это, он заявил, что риск конфликта продолжает существовать.