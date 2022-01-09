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Белый дом допустил успешный исход переговоров с Россией

Белый дом призвал США и РФ взять равные обязательства в случае успеха переговоров в Женеве

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Представитель администрации США высокого ранга рассказал, какие действия следует предпринять Вашингтону и Москве в случае успеха переговоров в Женеве, сообщает ТАСС.

В Белом доме допустили успешный исход переговоров с Россией и заявили, что прогресса по некоторым вопросам можно было бы достичь в рамках двустороннего формата по диалогу по стратегической стабильности, либо в многостороннем порядке в рамках Совета Россия — НАТО или ОБСЕ, или же в обоих случаях. В США считают, при эффективном диалоге сторонам нужно взять на себя равные обязательства.

«Любые дискуссии по этим пересекающимся сферам, в которых мы могли бы быть способными достичь прогресса, должны быть встречными. И под этим мы имеем в виду не просто то, что России надо будет сделать что-то в ответ на любые шаги, которые предпримут США или союзники, но то, что обе стороны должны будут по сути взять на себя одинаковые обязательства», — призвал чиновник.

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Сотрудник Белого дома добавил, что дискуссии с Россией следует вести «при полной консультации» с союзниками и партнерами США. «Без этого мы не будем давать никаких обещаний, касающихся интересов в области безопасности наших союзников», — заключил он.

Ранее стала известна дата предварительных переговоров России и США. Они состоятся 9 января в Женеве.

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января пройдет встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. Предполагается, что в ходе российской-американских переговоров будет рассмотрено размещение ракет и масштабы будущих военных учений в Европе..

Марина Совина
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