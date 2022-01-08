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Раскрыта дата предварительных переговоров России и США

Белый дом анонсировал предварительную часть переговоров России и США 9 января в Женеве

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Высокопоставленный представитель американской администрации рассказал, что перед основными переговорами в Женеве Россия и США проведут предварительный диалог в США, передает РИА Новости.

Чиновник раскрыл дату предварительной части российско-американских переговоров: они состоятся завтра, 9 января.

«Наша делегация прибывает в Женеву завтра. Вероятнее всего, в воскресенье они проведут предварительную часть переговоров, однако основная встреча пройдет в понедельник», — анонсировал представитель Белого дома.

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Ранее США заявили, что не настроены на предстоящие переговоры с Россией оптимистично. «Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма», — подчеркнул он. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на эти слова посоветовала Вашингтону «каким-то образом поднять себе настроение».

10 января начнутся переговоры России и США в Женеве. 12 января состоится встреча Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. Предполагается, что Россия и США в ходе переговоров обсудят размещение и ракет и масштабы будущих военных учений в Европе.

Марина Совина
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