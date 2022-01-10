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«Второй Макгрегор» нацелился на бой с Макгрегором

Английский боец UFC Пэдди Пимблетт захотел поединка с Конором Макгрегором

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Английский боец смешанного стиля (MMA) Пэдди Пимблетт захотел стать соперником ирландца Конора Макгрегора, возвращение которого в октагон ожидается в 2022 году. Об этом сообщает Irish Mirror.

27-летний уроженец Ливерпуля нацелился на поединок с Магкрегором в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пимблетт убежден, что их схватка станет ярким противостоянием — зрители заинтересованы в поединке представителей Англии и Ирландии.

«Я убежден, что этот бой принесет UFC огромные деньги. Вообще не сомневаюсь. Одни ждут, когда вновь проиграет Конор. Другие хотят моего поражения, и наоборот. У нас у обоих много фанатов, которые желают видеть нас в победителях», — убежден Пимблетт, который известен как Второй Макгрегор.

Макгрегор продолжает восстановление от перелома ноги, который он получил в схватке с Дастином Порье летом. Ожидается, что ирландец вернется к выступлениям весной 2022 года.

В сентябре Пимблетт успешно дебютировал в UFC. Он добился победы нокаутом. Англичанин перешел в американскую организацию из британского промоушена Cage Warriors. Такой же путь преодолел и Макгрегор, что и послужило сравнением Пимблетта с ирландцем.

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Николай Костюков
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