В Казахстане нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности

В столице Казахстана Нур-Султане во дворе своего дома нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамата Ибраева, сообщает ведомство.

Отмечается, что тело силовика нашли 10 января.

В КНБ добавили, что проводится досудебное расследование.

Ранее стало известно, что покончил с собой начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана генерал Жанат Сулейменов. По данным журналистов, после беспорядков против него было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.