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В Роспотребнадзоре ответили на основные вопросы о постковидном синдроме

Роспотребнадзор: постковидный синдром уже внесен в международную классификацию болезней

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Постковидный синдром уже внесен в международную классификацию болезней. На основные вопросы об этом недуге ответили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что синдром может длиться более полугода. Пациенты часто жалуются на одышку, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, а также на расстройства пищеварительной системы. Подобные симптомы проявляются чаще всего у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме. Однако постковидный синдром нередко встречается у молодых пациентов, которые переболели в легкой форме.

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«Коронавирус наиболее сильно действует на легкие, сердце, сосуды и нервную системы. У многих пациентов отмечаются значительные нарушения так называемых когнитивных функций», — говорится в релизе. Также отмечается, что коронавирус поражает практически все органы и системы организма. В частности сильно страдают сосуды, нередко отмечается тромбообразование.

При появлении указанных симптомов в Роспотребнадзоре советуют незамедлительно обращаться к врачу, который назначит подходящий курс лечения.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что нужно провести больше исследований и обладать большей статистической базой для того, чтобы говорить о преждевременном старении переболевших COVID-19. По его словам, пока имеющиеся данные позволяют утверждать, что коронавирус относится к «острым респираторным заболеваниям», которые часто проходят бесследно.

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Никита Абрамов
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