Захарова ответила Блинкену на вопрос о Казахстане

После видеоконференции лидеров стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по Казахстану, США больше не смогут прятаться за непониманием ситуации в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала», передает РИА Новости.

«Странно было слышать от, например, госсекретаря США [Энтони Блинкена] или официального представителя Белого дома [Джен Псаки] о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения», — отметила Захарова.

По ее словам, видеосовещание лидеров ОДКБ дало США необходимые ответы на вопросы о происходящем в Казахстане и о том, почему ОДКБ ввела миротворческие силы на территорию страны. «Мне кажется, уже невозможно будет прятаться за формулировку о собственном непонимании», — заключила Мария Захарова.

Ранее Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил, что по состоянию на понедельник, 10 января, обстановка после массовых беспорядков в стране полностью стабилизировалась и находится под контролем силовиков. По данным ведомства, руководству страны удалось окончательно подавить вооруженное сопротивление.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января. Причиной послужил стремительный рост цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре протестующие начали требовать отставки правительства, проведения новых выборов, люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.